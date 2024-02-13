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معاقبة لاعب عراقي رفض قرار مدربه بالتبديل

2/13/2024 7:18:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت إدارة الميناء العراقي، على قرار حسن أحمد، مدرب فريق النادي الأول لكرة القدم، بفرض عقوبة مالية، وعدم اللعب مباراة واحدة، بحق لاعب الفريق البصري، محمد خضير، نتيجة رفضه الانصياع لقرار مدربه بالتبديل خلال مباراة الميناء أمام نظيره القوة الجوية في الجولة 13 من دوري نجوم العراق للمحترفين، والتي أنتهت بخسارة الفريق بأربعة أهداف لهدفين.

وأبدت الإدارة دعمها التام للجهاز الفني بقيادة المدرب حسن أحمد في جميع القرارات التي يتخذها لمصلحة الفريق الأول، ومنها معاقبة اللاعب محمد خضير، مؤكدة على أن مصلحة فريق النادي، فوق كل اعتبار، مطالبة كل اللاعبين احترام شعار نادي الميناء، وتمثيله بشكل يليق بسمعته وجماهيره الوفية.

وأثار رفض اللاعب محمد خضير الخروج من الملعب بديلا، استياء شريحة واسعة من أبناء الشارع الرياضي العراقي.

وأظهر مشهد "فيديو" حول تفاصيل الحادثة، اللاعب محمد خضير، مقتربا من مدربه على الخط الجانبي من ملعب المباراة، طالبا منه عدم استبداله، وأن بمقدوره إكمال المباراة، قبل أن يندفع راكضا إلى وسط الملعب، تاركا مدربه ينادي عليه بضرورة الخروج، واتاحة الفرصة لزميل بديل.

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