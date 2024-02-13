عيون الشركات الأمريكية على خفض النفقات والاستثمار في التكنولوجيا

قال محللون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الشركات الأمريكية تركز بشكل غير مسبوق على مناقشة إجراءات خفض النفقات، بهدف إعادة تخصيص الأموال والاستثمار في تكنولوجيات جديدة.

وبحسب تقرير أعده فريق خبراء مورجان ستانلي بقيادة ميشيل ويلسون، فإن التعبيرات التي تشير إلى «الكفاءة التشغيلية» وردت في بيانات أرباح الشركات الأمريكية بمعدلات غير مسبوقة خلال الموسم الأخير، في الوقت الذي ركزت فيه الشركات على ضبط الإنفاق، مع الاستثمار في التكنولوجيات «التي يمكن أن تقود الإنتاجية في المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي».

وقال التقرير إن هناك تكراراً ملحوظاً للصناعات التي تناقش الكفاءة التشغيلية وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي. وتضم قائمة القطاعات التي تناقش هذه الموضوعات حالياً البرمجيات والخدمات المهنية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

ومن بين الشركات التي تحدثت عن تحسين الكفاءة التشغيلية في مؤتمرات إعلان أرباحها فايزر للأدوية، وبلاك روك للاستثمار المالي، ولام ريسيرش كورب التي تعمل في مجال تصميم وتصنيع وتسويق معدات صناعة أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تزايد التركيز على خفض النفقات يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الشركات حماية هوامش أرباحها، في ظل الآمال في تباطؤ سلس للاقتصاد الأمريكي. ويبحث المستثمرون عن مؤشرات إلى هدوء سوق الوظائف، بما يتيح لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بدء خفض أسعار الفائدة، رغم أن المؤشرات الحالية تقول إن المجلس لن يبدأ الخفض في وقت قريب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز