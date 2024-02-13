الإمارات تواصل تألقها في سباق التنافسية العالمية.. ونتائج مبشرة في 2024

دشنت دولة الإمارات، العام 2024، بتحقيق نتائج مبشرة في سباق التنافسية العالمية، بعد حصولها على المراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، في دلالة واضحة على فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي.

وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات قوة وجاذبية اقتصادها، والمستوى الرفيع من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.

البداية مع نتائج النسخة الأولى من تقرير "المؤشر العالمي للفرص المستقبلية" للعام 2024 الصادر على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ إذ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.

كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرؤية المستقبلية، والمرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والإستراتيجية المستقبلية للحكومة.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كواحة عالمية للأمن والاستقرار، حيث نجحت 4 من مدن الدولة في حجز موقعها ضمن المدن العشر الأكثر أمانا في العالم وفقا لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع "نومبيو".

وأظهر المؤشر، أن مدينة أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى عالميا في العام 2024 لتحافظ على صدارتها لهذا التصنيف للعام الثامن على التوالي منذ 2017، فيما حجزت المرتبة الرابعة عالميا، تلتها دبي في المرتبة الخامسة، ثم رأس الخيمة في المرتبة السادسة.

وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها أحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في الاستقرار والعمل فيها، حيث صنف التقرير السنوي لشركة "دييل" الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية دولة الإمارات باعتبارها الدولة الأكثر تفضيلاً للعمال الذين يبحثون عن تأشيرات عمل حول العالم.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أكثر الوجهات العالمية المفضلة للعمل عن بعد التي تستقطب "الرقميين الرحّل" حسب تصنيف مجلة "سي إي أو ورلد"، وحلت الدولة في المرتبة السادسة عالميا بين أكثر الوجهات جاذبية لخطط التقاعد وفقا لمؤشر تقاعد المغتربين العالمي للعام 2024.

وفي ذات السياق، حصدت الإمارات المركز الرابع عالميا في قائمة أفضل الدول التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "إنترنيشنز" العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين.

جدير بالذكر أن الإمارات نجحت في عام 2023 بالحصول على المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز