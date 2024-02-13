16.4 مليار درهم إيرادات «بيورهيلث» في 2023 بنمو 31%

أعلنت شركة «بيورهيلث القابضة» عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محققة أداءً مميزاً يعود إلى التوسع المحلي والدولي للمجموعة على مدى السنوات الأخيرة قبل طرحها العام الأولي الناجح في ديسمبر 2023.

حققت «بيورهيلث» إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم للسنة المالية 2023. وهو نمو ملحوظ بنسبة 31٪ مقارنة بـ 12.5 مليار درهم في العام السابق. ويعود ذلك إلى الأداء الممتاز من قبل قطاع «الاستشفاء» للمجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر العام لعمليات الاستحواذ التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2022 ومنتصف عام 2023. ومع استمرار النمو المتزايد، سجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم في السنة المالية 2023، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15٪ تقريباً، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحقيق أوجه التآزر عبر منظومة المجموعة، واستقر صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم في السنة المالية 2023، وإجمالي الدخل الشامل بقيمة 1.1 مليار درهم للسنة المالية 2023.

وسجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17٪ تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار درهم. وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) في شركة «أردنت» للخدمات الصحية في مايو 2023، وعائدات بقيمة 3.62 مليارات درهم من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من التوسع المتسارع لشركة «بيورهيلث»، إلا أنها لا تزال تحتفظ بصافٍ نقدي ثابت مدعوماً بنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي بلغت 0.2x في نهاية عام 2023، ونسبة صافي النقد إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 3.0 أضعاف، وهي عناصر مهمة في مسيرة توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي.

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