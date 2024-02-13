أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة

كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

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