أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة

أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة
التاريخ
2/13/2024 7:18:50 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
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