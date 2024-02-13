1.15 مليار درهم أرباح شركة «دبي للاستثمار» في العام 2023

أعلنت شركة دبي للاستثمار، تحقيق أرباح صافية بلغت 1.15 مليار درهم في السنة الماضية 2023، مقارنة بـ1.6 مليار درهم في سنة 2022.

وبلغ مجمل إيرادات الشركة في العام الماضي نحو 4.17 مليارات درهم مقارنة بـ4.25 مليار درهم لسنة 2022.

ووصل مجمل الأصول إلى 21.35 مليار درهم مع نهاية سنة 2023، في حين ارتفع مجمل حقوق المساهمين إلى 13.47 مليار درهم.

وتخطط شركة دبي للاستثمار التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة في مجالات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، للتخارج من أربعة من استثماراتها عبر عمليات بيع خاصة هذا العام بعد أن وصلت التقييمات إلى مستويات جذابة، بحسب ما أعلنت الشركة الشهر الماضي.

وفي عام 2022، باعت الشركة حصة 50 % في شركة تبريد المناطق إيميكول مقابل 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، محققة ربحاً قدره 950 مليون درهم.

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