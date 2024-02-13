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بحضور محمد بن راشد.. أردوغان يلقي كلمة رئيسية في «قمة الحكومات» ويشيد بالتطور التكنولوجي في الإمارات

2/13/2024 7:18:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألقى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة رئيسية خلال القمة العالمية للحكومات، أشاد فيها بالتطورات التكنولوجية الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، ودول الخليج العربي مشيراً إلى تطلع تركيا لزيادة وتعزيز الشراكة في هذا المجالات.

وأشاد فخامة الرئيس التركي خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي حالياً، باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، مؤكداً أن تركيا دعمت استضافتها لهذا المؤتمر الهام، إيماناً منها بأهمية الاستدامة، مشيراً إلى تطلع تركيا لاستضافة «كوب 31»، قائلاً: "نتطلع إلى دعم الأشقاء لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 31»".

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