بحضور محمد بن راشد.. أردوغان يلقي كلمة رئيسية في «قمة الحكومات» ويشيد بالتطور التكنولوجي في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألقى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة رئيسية خلال القمة العالمية للحكومات، أشاد فيها بالتطورات التكنولوجية الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، ودول الخليج العربي مشيراً إلى تطلع تركيا لزيادة وتعزيز الشراكة في هذا المجالات.
وأشاد فخامة الرئيس التركي خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي حالياً، باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، مؤكداً أن تركيا دعمت استضافتها لهذا المؤتمر الهام، إيماناً منها بأهمية الاستدامة، مشيراً إلى تطلع تركيا لاستضافة «كوب 31»، قائلاً: "نتطلع إلى دعم الأشقاء لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 31»".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13022024000110011019ID1107845837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.