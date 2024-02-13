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صاحب السمو يصل إلى مملكة البحرين في زيارة دولة

2/13/2024 7:13:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء البحرينية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي ورئيس بعثة الشرف المرافقة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي العذبي والشيخ علي الجابر والشيخ خليفة الجابر والشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح والشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.


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