مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد في قصر الصخير بالبحرين

MENAFN - Al-Anbaa) أقيمت بقصر الصخير ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد،وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لمملكة البحرين .

وتوجه سموه وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الصخير حيث رافقتهما كوكبة من الخيالة، واصطف على جانبي الطريق عدد من طلاب وطالبات مملكة البحرين رافعين أعلام البلدين الشقيقين وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة البحرينية.

وعند وصول الموكب إلى قصر الصخير قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله، ثم تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي لمملكة البحرين.





