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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل سلفيت الشمالي

2/13/2024 7:09:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى إعاقة حركتهم والتسبب بأزمة مرورية خانقة.

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