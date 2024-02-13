الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل سلفيت الشمالي
التاريخ
2/13/2024 7:09:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى إعاقة حركتهم والتسبب بأزمة مرورية خانقة.
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