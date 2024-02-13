الرجوب ينقل رسالة من الرئيس إلى نظيره الجنوب إفريقي

MENAFN - Palestine News Network ) كيب تاون/PNN-نقل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

وتضمنت الرسالة تقدير الرئيس والقيادة الفلسطينية لموقف جنوب إفريقيا وجهودها في محاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية وكل المؤسسات الدولية الأخرى، واستعرضت ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما التقى الرجوب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، واستعرض معها أبرز ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات على الصعيد السياسي، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق كل ما هو فلسطيني، والهادفة إلى القضاء على الوجود الفلسطيني، وتدمير مشروع الدولة الفلسطينية.

وشدد الرجوب على أن القيادة الفلسطينية تسعى بكل الوسائل وفي كل المحافل إلى إنهاء هذه الحرب المسعورة، وإيقاف مسلسل جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الرجوب إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها حاجة ضرورية ملحة للوقوف في وجه هذا الاحتلال، مشيرا إلى أن إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية يأتيان على رأس أولويات القيادة، بشكل خاص في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا.

وتم الاتفاق على تنسيق الموافق على كل المستويات وفي كل المسؤسسات الدولية لتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وجدد الرجوب التأكيد على تقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لجهود جنوب إفريقيا وقيادتها للجهود القانونية أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور والجهد الكبيرين اللذين بذلهما الفريق الجنوب إفريقي في محكمة العدل الدولية.

كما ثمن الرجوب حفاوة الاستقبال الرسمي والشعب لمنتخبنا الوطني لكرة القدم خلال تواجده في جنوب إفريقيا.

من جانبه، أكد الرئيس رامافوزا على مواصلة العمل والتنسيق مع دولة فلسطين للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما نصت عليه القرارات الدولية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة وراسخة تاريخيا منذ عهد الرئيسين ياسر عرفات ونيسلون مانديلا.

بدورها، أكدت الوزيرة باندور موقف جنوب إفريقيا الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.