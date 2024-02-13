فلسطين توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- وقعت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية.

قام بالتوقيع على هذا النظام، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون

القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك، بحضور مسؤول الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير مفوض طارق النابلسي، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال السفير العكلوك، وقعنا اليوم على إنشاء المركز الذي يتخذ عمان مركزا له، مشددا على أن فلسطين مساهم كبير في إطار الجامعة والمؤسسات العربية المشتركة، ومن أوائل الدول التي وقّعت على النظام الأساسي للمركز الخاص بتنفيذ السياسات الاجتماعية بمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، وفلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي أنجزت الدراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بدولة فلسطين بموجب قرار القمة العربية والتعاون مع الأمانة العامة.

يُذكر أن إنشاء المركز يأتي بناءً على قرار القمة العربية الـ29 التي عُقدت بالسعودية عام 2018، إذ تقدمت الأردن باستضافة المركز باعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية، والمعني بالسياسات الاجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكل أبعاده.