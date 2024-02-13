فلسطين توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- وقعت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية.
قام بالتوقيع على هذا النظام، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون
القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك، بحضور مسؤول الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير مفوض طارق النابلسي، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقال السفير العكلوك، وقعنا اليوم على إنشاء المركز الذي يتخذ عمان مركزا له، مشددا على أن فلسطين مساهم كبير في إطار الجامعة والمؤسسات العربية المشتركة، ومن أوائل الدول التي وقّعت على النظام الأساسي للمركز الخاص بتنفيذ السياسات الاجتماعية بمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، وفلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي أنجزت الدراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بدولة فلسطين بموجب قرار القمة العربية والتعاون مع الأمانة العامة.
يُذكر أن إنشاء المركز يأتي بناءً على قرار القمة العربية الـ29 التي عُقدت بالسعودية عام 2018، إذ تقدمت الأردن باستضافة المركز باعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية، والمعني بالسياسات الاجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكل أبعاده.
MENAFN13022024000205011050ID1107845771
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.