نداء دولي يشدد على دور الإذاعات في العالم خصوصاً لمستخدمي السيارات

MENAFN - Amman Net) باريس, (أ ف ب) - في نداء نُشر الثلاثاء، ناشدت حوالى خمس عشرة منظمة دولية تضم تحالفات إعلامية، بأن يظل الراديو "في متناول أكبر عدد ممكن من الناس"، مع التركيز على مكانته لدى مستخدمي السيارات، حيث "لا غنى عنه".

ويشكّل الراديو "بوصلة في عالم متغير"، بحسب الجهات الموقعة على هذا النداء الصادر لمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، من بينها اتحاد البث الأوروبي، واتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك منتدى "دي ايه بي" العالمي (المعني بالترويج للإذاعات الرقمية)، ورابطة المصنعين وهيئات البث، بالإضافة إلى اليونسكو.

ولفت الموقّعون على النداء إلى أنهم "على قناعة راسخة بأن الراديو يجب أن يبقى في متناول أكبر عدد من الناس، مهما كان المكان وطريقة الاستقبال"، من خلال "شبكات البث الأرضية، التي لا تزال ضرورية لغالبية المستمعين في العالم"، وأيضاً عبر "الوصول بواسطة الإنترنت الذي يتمتع بالطابع عينه من الانتشار والانفتاح".

وأضاف النداء "السيارة، وهي مكان متميز للاستماع إلى الراديو، تستحق اهتماما خاصا. وسواء كان البث أرضياً أو عبر الإنترنت، يجب ألا يكون الوصول إلى البث الإذاعي في السيارة سهلاً فحسب، بل يجب أن يكون ضروريا حقا.

وبالتالي، شدد الموقعون على النداء على المكانة المميزة التي يجب أن تتمتع بها أجهزة الراديو داخل السيارات، والتي تواجه منافسة من منصات الموسيقى أو البث الصوتي (البودكاست)، من دون تحديد كيفية تحقيق ذلك.