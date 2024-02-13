واشنطن تدعو الاحتلال إلى التحقيق في الوفاة المفجعة للطفلة هند بغزة

(MENAFN
- Amman Net) أعربت الولايات المتحدة، عن "أسفها" لاستشهاد الطفلة هند رجب بعد استهداف مركبتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وحصارها بين جثامين عائلتها 12 يوما، ما حال دون وصول فرق الإنقاذ إليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مثايو ميلر، إنها "قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".
وأضاف في حديثه للصحفيين، الاثنين: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".
والسبت، تم العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، إضافة إلى المسعفين زينو والمدهون، بعد فقدان آثارهما أثناء مهمة إنقاذها.
وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.
وكان اتصال هند بالهلال الأحمر الفلسطيني قد خلق تعاطفا كبيرا مع قصتها، حيث انتشرت جملة "تعالي خذيني" التي قالتها لموظفة الاتصال بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولليوم الـ130 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى حوالي الـ68 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
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