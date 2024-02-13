واشنطن تدعو الاحتلال إلى التحقيق في الوفاة المفجعة للطفلة هند بغزة

MENAFN - Amman Net) أعربت الولايات المتحدة، عن "أسفها" لاستشهاد الطفلة هند رجب بعد استهداف مركبتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وحصارها بين جثامين عائلتها 12 يوما، ما حال دون وصول فرق الإنقاذ إليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مثايو ميلر، إنها "قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".

وأضاف في حديثه للصحفيين، الاثنين: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".

والسبت، تم العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، إضافة إلى المسعفين زينو والمدهون، بعد فقدان آثارهما أثناء مهمة إنقاذها.

وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.

وكان اتصال هند بالهلال الأحمر الفلسطيني قد خلق تعاطفا كبيرا مع قصتها، حيث انتشرت جملة "تعالي خذيني" التي قالتها لموظفة الاتصال بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولليوم الـ130 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى حوالي الـ68 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.