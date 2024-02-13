ناشطون يعتصمون امام قصر العدل للمطالبة بالافراج عن المعتقلين

MENAFN - Amman Net) اعتصم ناشطون أمام قصر العدل في العاصمة عمان، الثلاثاء،تضامنا مع النشطاء المعتقلين والموقوفين على خلفية الفعاليات التضامنية مع الأهل في قطاع غزة.

وندد المشاركون بالاجراءات الادارية التعسفية التي تهدف لإلحاق عقوبة مسبقة بالنشطاء خارج نطاق القضاء بهدف منعهم من المشاركة بالاحتجاجات ضد الحرب الدائرة في غزة.

وقال الرئيس الدوري للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، رئيس حزب المستقبل والحياة اللواء متقاعد صلاح القضاة، إن الدستور الأردني يحفظ حقّ المواطن بالتعبير السلمي عن رأيه، مؤكدا أن اعتقال المواطنين بناء على آرائهم هو تغوّل على الدستور والعقد الاجتماعي.

وبيّن القضاة أن الشعب الأردني جميعا يدعم المقاومة الفلسطينية، ويعتبر الكيان الصهيوني العدوّ، والأصل بالدولة أن تنسجم مع هذه الرؤية.

وأكد المشاركون ان العدو الصهيوني سيبقى عدوّا للشعب الأردني والعربي والاسلامي، مشيرين إلى أن هذا العدوّ يرى الأردن هدفا تاليا لأطماعه، وأن احتجاجاتهم تأتي حماية للأردن كما أنها دفاعا عن فلسطين وغزة.

وطالب المشاركون في الاعتصام بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في المملكة ووقف الملاحقة الأمنية بحقّهم.

وردد المشاركون هتافات :

الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين

وعلا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة

أردن أردن أرض الحشد.. أقصى أقصى أرض المجد

وقالت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، إن حالة الحريات وحقوق الإنسان في الأردن مخيبة للآمال مع استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق الناشطين والمشاركين في الفعاليات السلمية ومنع عدد منها والتضييق عليها لا سيما تلك المنددة بالعدوان الصهيوني المجرم على غزة والتي تندرج تحت حق التعبير عن الرأي وهو من الحقوق التي كفلها الدستور.

وأضافت اللجنة

"هذه الفعاليات تأتي في وقت تخلى العديد من أبناء جلدتنا عن نصرة أهل غزة إلا من فئة قليلة منهم الشعب الأردني الأبي رغم ما تعرض له العديد من الناشطين فيها من عمليات الاعتقال والاستدعاء وتقييد الحرية."

ودعت لإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الفعاليات المنددة بالعدوان والذين كان آخرهم نعيم جعابو وخالد الناطور ووقف الاستدعاءات الأمنية لباقي النشطاء.