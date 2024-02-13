منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة ينطلق في عمان في الشهر الجاري

وتوقعت حدادين أن يُسهم منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، بالاضافة لنشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة. يُعد منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة حدثًا هامًا على المستوى الإقليمي والدولي، وفرصة للتعاون بين الدول العربية لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة وتطوير حلول لتحقيق التنمية المستدامة.

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