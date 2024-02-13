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منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة ينطلق في عمان في الشهر الجاري

2/13/2024 7:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعقد في العاصمة الأردنية عمان، يومي 21 و 22 شباط الحالي، منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الاعيان الاستاذ فيصل الفايز ، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الخبراء والمعنيين وصناع القرار .
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه المركز الريادي للتدريب على حقوق الانسان والدراسات بالشراكة مع عدة وزارات ومنظمات دولية و القطاع الخاص، عدد كبير من الدول العربية من العراق، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت ، فلسطين، تونس ولبنان، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال البيئة من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب ما قالت المدير العام للمركز الريادي رانيا حدادين يتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات العامة والمتخصصة وورش العمل، وذلك لمناقشة مختلف محاور المنتدى، أهمها الأطر التشريعية واستراتيجيات حماية البيئة ومستقبل الاستدامة في النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة لمستقبل قطاع الطاقة وعلاقته بالأمن البيئي والمائي والغذائي والزراعي والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد.
كما يناقش المؤتمر أسواق الكربون العالمية وفرص الاستثمار في المشاريع الخضراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة البيئية والحفاظ عليها، وتحقيق الحياد الكربوني بين الطموح والواقع، وحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.


واكدت ان اهم الجلسات ستكون لقطاع الشباب لإعطائهم المجال بطرح افكارهم امام المعنيين والمختصين.


وتوقعت حدادين أن يُسهم منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، بالاضافة لنشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.
يُعد منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة حدثًا هامًا على المستوى الإقليمي والدولي، وفرصة للتعاون بين الدول العربية لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة وتطوير حلول لتحقيق التنمية المستدامة.

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