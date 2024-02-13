وائل جسار يستعين بزوجته في أغنية عيد الحب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجا النجم وائل جسار بطرح أغنية جديدة بمناسبة يوم الحب بمشاركة زوجته ميراي، التي لعبت دور الموديل في الكليب، وكانت الأجواء رومنسية لطيفة تناول مناسبة الفالنتاين.



وطرح المطرب اللبناني أغنية " كل وعد " على طريقة الفيديو كليب، ولفتت زوجته الانظار بهدوئها وأناقتها، حيث اختارت فساتين أنيقة بتصاميم متنوعة تناسب قصة الحب التي تعيشها مع زوجها في الكليب، وكان لافتاً قدراتها التمثيلية رغم انها تجربتها الاولى في هذا المجال.

وسيطر على الكليب اجواء الحب والرومنسية من خلال نظرات الثنائي ورقصهما وملامح الخجل والحب التي نجحا في ايصالها الى الجمهور بعفوية وصدق.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية والكليب وعبر الجميع عن اعجابهم بالفكرة، واثنوا على قصة حب وائل وحبيبته وتكريمه لهذه العلاقة من خلال كليب رومنسي بمناسبة الفالنتاين .

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