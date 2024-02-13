وائل جسار يستعين بزوجته في أغنية عيد الحب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجا النجم وائل جسار بطرح أغنية جديدة بمناسبة يوم الحب بمشاركة زوجته ميراي، التي لعبت دور الموديل في الكليب، وكانت الأجواء رومنسية لطيفة تناول مناسبة الفالنتاين.
وطرح المطرب اللبناني أغنية " كل وعد " على طريقة الفيديو كليب، ولفتت زوجته الانظار بهدوئها وأناقتها، حيث اختارت فساتين أنيقة بتصاميم متنوعة تناسب قصة الحب التي تعيشها مع زوجها في الكليب، وكان لافتاً قدراتها التمثيلية رغم انها تجربتها الاولى في هذا المجال.
وسيطر على الكليب اجواء الحب والرومنسية من خلال نظرات الثنائي ورقصهما وملامح الخجل والحب التي نجحا في ايصالها الى الجمهور بعفوية وصدق.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية والكليب وعبر الجميع عن اعجابهم بالفكرة، واثنوا على قصة حب وائل وحبيبته وتكريمه لهذه العلاقة من خلال كليب رومنسي بمناسبة الفالنتاين .
لها
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