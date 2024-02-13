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وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

2/13/2024 7:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن موجودات صندوق الحج تجاوزت 333 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المدخرين في صندوق الحج بلغ 65 ألف، وبلغ حجم التمويلات التي منحها الصندوق 113.259 مليون دينار، فيما بلغ حجم أرباح الصندوق منذ تأسيسه قبل عشر سنوات نحو 56 مليون دينار.

وأضاف أن مشاريع دائرة تنمية أموال الأوقاف توفر نحو 20 ألف فرصة عمل، وأن عائدات الاستثمار للأملاك الوقفية بلغت 7.4 مليون دينار، فيما بلغ حجم المشاريع المنفذة 127 مليون دينار.

وأشار إلى أن موجودات الوقف النقدي بلغت 20 مليون دينار، فيما بلغت قيمة التمويلات خلال عامين نحو 10 مليون و170 ألف دينار.

MENAFN13022024000208011052ID1107845765

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