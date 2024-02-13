إصابة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بقصف الاحتلال على رفح

إصابة مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بقصف الاحتلال على رفح
التاريخ
2/13/2024 7:08:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر في قصف من طائرة إسرائيلية شمالي رفح
التفاصيل لاحقا ..
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