أحلام في عيد ميلادها: كل عام وأنا بكم بخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث شاركها رواد التواصل فرحتها وتمنى لها مشاهير الوطن العربي دوام الصحة والفرح.
أحلام التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1968، أصبحت منذ بداية مشوارها الفني في 1995 حتى اليوم من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي.
وتمنى نجوم الفن والغناء والإعلام في العالم العربي للفنانة الإماراتية النجاح والتألق المستمر في أجواء من الحب والتقدير، وأظهرت المنشورات العديدة التي تم تبادلها عبر هاشتاق "#ميلاد_احلام" مدى الاحترام الذي يكنه الجمهور والأصدقاء لها.
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