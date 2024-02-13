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أحلام في عيد ميلادها: كل عام وأنا بكم بخير

2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث شاركها رواد التواصل فرحتها وتمنى لها مشاهير الوطن العربي دوام الصحة والفرح.
أحلام التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1968، أصبحت منذ بداية مشوارها الفني في 1995 حتى اليوم من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي.

وتمنى نجوم الفن والغناء والإعلام في العالم العربي للفنانة الإماراتية النجاح والتألق المستمر في أجواء من الحب والتقدير، وأظهرت المنشورات العديدة التي تم تبادلها عبر هاشتاق "#ميلاد_احلام" مدى الاحترام الذي يكنه الجمهور والأصدقاء لها.

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