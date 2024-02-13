وزير الأوقاف: 5000 من أصل 7500 مسجدا تقام فيها خطبة الجمعة في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن هناك 7500 مسجد في الأردن موزعة على كافة المحافظات والمدن والمناطق.
وأضاف الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خطبة الجمعة تقام في نحو 5000 مسجد، وأن الوزارة تعمل على تأهيل الأئمة والخطباء لترسيخ دورها في نقل صورة الإسلام السمحة وهي رسالة الوزارة للمحافظة على المساجد.
وأشار إلى وجود 2200 دار لتحفيظ القرآن الكريم وتنفق عليها الوزارة ولا تتقاضى أي مقابل من الدارسين فيها، كما قامت الوزارة بتنظيم 48 مسابقة من المسابقة الهاشمية العالمية للقرآن الكريم شاركت فيها 50 دولة من دول العالم العربي والإسلامي.
وبيّن الخلايلة أن الوزارة قامت بطباعة مليون نسخة من مصحف آل البيت والمصحف الهاشمي ومصحف الملك حسين ومصحف الملكة علياء.
وتابع أن الوزارة قامت بابتعاث 1200 طالب للدراسة الأكاديمية للعلم الشرعي على نفقتها الخاصة في الجامعات الأردنية.
وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة عن الحبس منذ عام 2020 في مساجد المملكة بالتعاون مع وزارة العدل.
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