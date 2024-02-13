وزير الأوقاف: 5000 من أصل 7500 مسجدا تقام فيها خطبة الجمعة في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن هناك 7500 مسجد في الأردن موزعة على كافة المحافظات والمدن والمناطق.

وأضاف الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خطبة الجمعة تقام في نحو 5000 مسجد، وأن الوزارة تعمل على تأهيل الأئمة والخطباء لترسيخ دورها في نقل صورة الإسلام السمحة وهي رسالة الوزارة للمحافظة على المساجد.

وأشار إلى وجود 2200 دار لتحفيظ القرآن الكريم وتنفق عليها الوزارة ولا تتقاضى أي مقابل من الدارسين فيها، كما قامت الوزارة بتنظيم 48 مسابقة من المسابقة الهاشمية العالمية للقرآن الكريم شاركت فيها 50 دولة من دول العالم العربي والإسلامي.

وبيّن الخلايلة أن الوزارة قامت بطباعة مليون نسخة من مصحف آل البيت والمصحف الهاشمي ومصحف الملك حسين ومصحف الملكة علياء.

وتابع أن الوزارة قامت بابتعاث 1200 طالب للدراسة الأكاديمية للعلم الشرعي على نفقتها الخاصة في الجامعات الأردنية.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة عن الحبس منذ عام 2020 في مساجد المملكة بالتعاون مع وزارة العدل.