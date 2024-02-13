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نقابة المطاعم تشن هجوماً على أمانة عمان وتتهمها بضرب سمعة القطاع

2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استنكر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد ممارسات أمانة عمان الكبرى وسلوكياتها بالتفتيش على رخص المهن المحدثة للعام ٢٠٢٤، واعتبار كل من لا يحوزها أو يقم بتجديدها مخالف وعليه يتم إغلاق المحال وتغريمها ماليًا، وهذا الحال ذاته ينطبق على قطاع المطاعم.


وبحسب المعمول به في السنوات السابقة جرى العرف بأن تمنح الأمانة مهلة لتصويب الأوضاع تمت حتى نهاية آذار من كل عام وذلك كإجراء ومهلة تحذيرية ونوع من الشعور بالأوضاع الاقتصادية، ولكن هذا العام وبعد انتهاء شهر كانون الثاني بدأت حملة مسعورة منها اغلاقات وغرامات مالية، دون إدراك أن الظروف التي حالت دون تجديد الرخص مالية.


وأضاف العواد إن اغلاق المطاعم ومحال الحلويات فقط لعدم تجديد الرخص يحمل في طيه شبهات وضرب لسمعة تلك المحال، فكيف يطرد الزبائن وتغلق المحال بهذا الشكل، وأين المسؤولية تجاه المنشآت التجارية. فما الذي تغير حتى تغير أمانة عمان نهجها وتعظم سطوتها وتطيح فيما تبقى من مؤسسات عاملة.

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