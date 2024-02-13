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الذهب عالمياً يحقق مُكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والمتوقع على نطاق واسع.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2026.19 دولار للأونصة، بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2039.70 دولار للأونصة.


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