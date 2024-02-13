الذهب عالمياً يحقق مُكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والمتوقع على نطاق واسع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2026.19 دولار للأونصة، بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2039.70 دولار للأونصة.
MENAFN13022024000208011052ID1107845759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.