نجاح زراعة كلية من متبرع متوفى دماغيا في البشير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح فريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير بإجراء عملية زراعة كلية لمريض خمسيني من متبرع متوفى دماغياً.
وقال استشاري أمراض زراعة الكلى ورئيس قسم أمراض الباطنية وفروعها الدكتور وليد الحلبي، إنه تم إعلامنا كفريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير عن وجود حالة وفاة دماغية في إحدى مستشفيات العاصمة عمان .
وأضاف الحلبي إنه تم إجراء العملية بتاريخ 16-17/1/2024 لمريض خمسيني كان يعاني من فشل الكلى وصعوبات غسيل الكلى على مدار 5 أعوام .
وأشار الحلبي أن ما يميز هذا النوع من العمليات وجود مضاعفات للعلاجات المناعية الكبيرة التي قد تواجهنا أثناء الزراعة ومن احتمالية رفض الكلية من جسم المتبرع، ولكن بفضل الله تجاوزنا هذه الصعوبات والمريض يتمتع الآن بصحة جيدة بعد شهر تقريبا من إجراء العملية وسيتم تخريجه اليوم .
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