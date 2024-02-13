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نجاح زراعة كلية من متبرع متوفى دماغيا في البشير

2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح فريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير بإجراء عملية زراعة كلية لمريض خمسيني من متبرع متوفى دماغياً.


وقال استشاري أمراض زراعة الكلى ورئيس قسم أمراض الباطنية وفروعها الدكتور وليد الحلبي، إنه تم إعلامنا كفريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير عن وجود حالة وفاة دماغية في إحدى مستشفيات العاصمة عمان .


وأضاف الحلبي إنه تم إجراء العملية بتاريخ 16-17/1/2024 لمريض خمسيني كان يعاني من فشل الكلى وصعوبات غسيل الكلى على مدار 5 أعوام .


وأشار الحلبي أن ما يميز هذا النوع من العمليات وجود مضاعفات للعلاجات المناعية الكبيرة التي قد تواجهنا أثناء الزراعة ومن احتمالية رفض الكلية من جسم المتبرع، ولكن بفضل الله تجاوزنا هذه الصعوبات والمريض يتمتع الآن بصحة جيدة بعد شهر تقريبا من إجراء العملية وسيتم تخريجه اليوم .

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