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حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة 'أتاني' باللهجة العراقية

2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعمل عاطفي غنائي جديد، من اللون العراقي الأصيل المحبب إلى قلبه، أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية"، بأحدث أغنياته المنفردة بعنوان "أتاني".
وتعاون الجسمي بالأغنية لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد.

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