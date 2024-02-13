حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة 'أتاني' باللهجة العراقية

حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة 'أتاني' باللهجة العراقية
التاريخ
2/13/2024 7:08:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعمل عاطفي غنائي جديد، من اللون العراقي الأصيل المحبب إلى قلبه، أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية"، بأحدث أغنياته المنفردة بعنوان "أتاني".
وتعاون الجسمي بالأغنية لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد.
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