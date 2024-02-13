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صافرة أردنية لمواجهة ناساف والعين

2/13/2024 7:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أردني، الاثنين، بإدارة مباراة ناساف الأوزبكي والعين الإماراتي، المقررة بعد غد الأربعاء على استاد كارشي المركزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويقود طاقم التحكيم الأردني، أدهم مخادمة، حكما للساحة، ويعاونه على الخطوط: محمد مصطفى الكلاف، حكم مساعد أول، وأحمد مؤنس، حكم مساعد ثان.
ويعاونهم العراقي محمد قاسم كحكم رابع، بالإضافة إلى كل من القطريين: عبد الله علي المري، حكم فيديو، ومحمد أحمد، حكم فيديو مساعد.
وأسند الاتحاد الآسيوي مهمة مراقبة المباراة للفلسطيني، علي جبريل، ومعه الكوري الجنوبي، كون جونج شول، مراقبا للحكام.
ويُعقد صباح غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي لمباراة ناساف والعين، في قاعة الاجتماعات الملحقة باستاد كارشي المركزي، ويترأس الاجتماع علي جبريل.

ملاعب

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