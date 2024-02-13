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تشافي: من الصعب جدا الفوز بالليجا

2/13/2024 7:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - برَّر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تعادل فريقه (3-3) أمام غرناطة، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الليجا، في معقل البلوجرانا“مونتجويك”.
وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة“موندو ديبورتيفو” الإسبانية:“لقد ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها، وأثرت علينا مرة أخرى. لا يمكننا أن نفشل بعد الآن”.
وأضاف:“الأخطاء الدفاعية تقتلنا وأثرت علينا هذا الموسم”.
وزاد:“من الصعب جدًا الفوز بالليجا خاصة بعد اليوم. الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل”.
وتابع:“يجب تهنئة غرناطة ومدربهم على الأسلوب المكثف للغاية. بشكل عام كانت لدينا فرص لجعل النتيجة (2-0)، لكن غرناطة قام بعمل جيد”.
واستكمل:“ليفاندوفسكي كاد أن يسجل الهدف الثاني وينهي المباراة، لكن هونجلا شتتها من على خط المرمى، وكانت فرصة ستغير كل شيء”.
ونوه:“كان علينا أن نخوض المباراة بتركيز منذ الدقيقة الأولى، وعملنا على الجوانب الدفاعية هذا الأسبوع، لكن حدثت الأخطاء مرة أخرى”.
وعن غياب أراوخو، كشف:“أردنا أن يستريح اليوم، ودفعت بإينيجو مارتينيز الذي أثق به”.
وأتم:“حصدنا 7 نقاط من أصل 9 منذ أن أعلنت قرار رحيلي، وأعتقد أنه أمر جيد؛ حيث نصنع الفرص لكننا نرتكب الأخطاء، وتحدثت مع لابورتا عقب المباراة ورأيته متفائلاً كما هو الحال دائما”.
ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ19.

ملاعب

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