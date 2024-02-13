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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2/13/2024 7:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 13-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة لايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني، وكوبنهاجن الدنماركي مع مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ضربة بداية دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
بينما تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد توقف دام شهرا بسبب أمم أفريقيا، إذ يلتقي المصري البورسعيدي مع الجونة وسموحة مع البنك، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي- الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 2
لايبزيج ضد ريال مدريد- الساعة 11 مساء- على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
شاندونج تايشان ضد كاواساكي فرونتال – الساعة 1 ظهرا
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
العهد اللبناني ضد الكهرباء العراقي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة ضد المصري البورسعيدي- الساعة 5 عصرا- على قناة أون تايم سبورت
سموحة ضد البنك الأهلي- الساعة 8 مساء- على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي
المغرب التطواني ضد حسنية أكادير- الساعة 8 مساء
الفتح الرياضي ضد أولمبيك آسفى – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوحدة ضد الشارقة – الساعة 4:15 عصرا
الوصل ضد النصر- الساعة 7 مساء













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