مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 13-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة لايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني، وكوبنهاجن الدنماركي مع مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ضربة بداية دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
بينما تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد توقف دام شهرا بسبب أمم أفريقيا، إذ يلتقي المصري البورسعيدي مع الجونة وسموحة مع البنك، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي- الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 2
لايبزيج ضد ريال مدريد- الساعة 11 مساء- على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
شاندونج تايشان ضد كاواساكي فرونتال – الساعة 1 ظهرا
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
العهد اللبناني ضد الكهرباء العراقي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة ضد المصري البورسعيدي- الساعة 5 عصرا- على قناة أون تايم سبورت
سموحة ضد البنك الأهلي- الساعة 8 مساء- على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري المغربي
المغرب التطواني ضد حسنية أكادير- الساعة 8 مساء
الفتح الرياضي ضد أولمبيك آسفى – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوحدة ضد الشارقة – الساعة 4:15 عصرا
الوصل ضد النصر- الساعة 7 مساء
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