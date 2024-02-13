اليابان تؤجل إطلاق صاروخ H3 الثقيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها قررت تأجيل عملية إطلاق صاروخ H3 الثقيل، والتي كانت مقررة في 15 فبراير الجاري.



وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"في الخامس عشر من فبراير الجاري من المتوقع أن تتدهور أحوال الطقس في منطقة مكرز تانيغاشيما الفضائي حيث سيتم إطلاق صاروخ H3، لذا تقرر تأجيل عملية الإطلاق، وسيتم الإعلان عن موعد جديد فور اتخاذ قرار بهذا الشأن".



وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، وطوّرت بالتعاون ما بين Mitsubishi Heavy Industries و(JAXA)، لتحل محل صواريخ H-2A المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية، وصواريخ H-2B التي صممت لتطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.



ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون هذ الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.

وفي مارس العام الماضي نفّذت (JAXA) أول إطلاق لصاروخ H3 من مكرز تانيغاشيما الفضائي، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين.

RT