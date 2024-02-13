النرويج والصين تحذران من عملية برية في رفح

MENAFN - Al Wakeel News)حذر وزير خارجية النرويج بشدة من قيام إسرائيل بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.



ومن جانبها دعت الصين إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ضد مدينة رفح، ومنع كارثة إنسانية أشد وقعا.



وقالت الخارجية الصينية إن بكين تتابع عن كثب التطورات في مدينة رفح، وتدين كافة الأعمال التي تستهدف المدنيين وتنتهك القوانين الدولية.

