النرويج والصين تحذران من عملية برية في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذر وزير خارجية النرويج بشدة من قيام إسرائيل بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.
ومن جانبها دعت الصين إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ضد مدينة رفح، ومنع كارثة إنسانية أشد وقعا.
وقالت الخارجية الصينية إن بكين تتابع عن كثب التطورات في مدينة رفح، وتدين كافة الأعمال التي تستهدف المدنيين وتنتهك القوانين الدولية.
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