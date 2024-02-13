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فلاورد تدعوكم للتعبير عن حبكم ببساطة في حملتها ليوم الحب

2/13/2024 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملتها ليوم الحب لعام 2024 بعنوان "عبِّر ببساطة".
في حملتها لهذا العام، تحتفل فلاورد بيوم الحب من خلال سلسلة من الفعاليات تتضمن وضع شاشات ضخمة تجسد بطاقة هدايا على شكل قلب في مواقع بارزة ومختلفة في البلدان التي تعمل بها، وتقدم هذه الشاشات للزوار فرصة فريدة لمشاركة عواطفهم، إذ سيكون بوسعهم كتابة رسالة تعبر عن مشاعرهم تجاه أحبائهم، وسيتم عرضها بعد ذلك على الشاشة. والهدف من هذه المبادرة هي توفير المجال للأحباب للتعبير عن حبهم بطريقة مميزة. وتقدم أيضاً خلفيات رومانسية للزوار لالتقاط صورة للحظاتهم المميزة والتي سيتم ارسالها لهم عند إدخالهم لمعلوماتهم الشخصية.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت فلاورد بتزيين سيارات كلاسيكية مكشوفة بالورود ودمية الدب العملاقة الخاصة بها وتوزيع من الورود على الزوار.
ومن خلال هذه الفعاليات، لم تحتفل فلاورد بيوم الحب فحسب، وبل قامت بتوفير تجربة لا تنسى من خلال خلق تجربة مميزة وفريدة من نوعها بين الأحباب.
ولتعزيز روح المحبة، أطلقت فلاورد مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها الزوار لمشاركة صورهم ورسائلهم باستخدام الهاشتاغ #عبرـببساطة.
وبهذه المناسبة، أطلقت فلاورد أيضاً مجموعتها الخاصة ليوم الحب، والتي تضم تشكيلة من باقات الورود بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الهدايا بالتعاون مع علامات تجارية محلية وعالمية مما يوفر الفرصة للعملاء للتعبير عن مشاعرهم "ببساطة" مع فلاورد.
لتسوق تشكيلة يوم الحب من فلاورد، قوموا بزيارة موقعهم الالكتروني عبر .
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.




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