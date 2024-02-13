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السفن بالسفن.. قائد الحرس الثوري يهدد

2/13/2024 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بـ"ضرب سفن العدو"، في حال تعرض السفن الإيرانية لهجوم.


وقال سلامي، الثلاثاء، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "إذا ضرب العدو سفننا فبالتأكيد سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر منهم".

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