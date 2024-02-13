Tuesday, 13 February 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تدعو إلى هدن إنسانية بغزة وإصلاح السلطة الفلسطينية

2/13/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هناك حاجة إلى هدن إنسانية في غزة ويجب توفير الحماية للمدنيين واستمرار عمليات الإغاثة.


وأوضحت بيربوك أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين.


وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو جزء من حل أشمل للنزاع بين الطرفين، وحثت السلطة الفلسطينية على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات.


MENAFN13022024000208011052ID1107845566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث