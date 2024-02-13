ألمانيا تدعو إلى هدن إنسانية بغزة وإصلاح السلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هناك حاجة إلى هدن إنسانية في غزة ويجب توفير الحماية للمدنيين واستمرار عمليات الإغاثة.
وأوضحت بيربوك أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو جزء من حل أشمل للنزاع بين الطرفين، وحثت السلطة الفلسطينية على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات.
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