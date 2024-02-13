وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل
التاريخ
2/13/2024 6:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارات وجامعات وبلديات عن توفر عدد من الشواغر لديها.
ونشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، عبر موقعها الإلكتروني شروط الوظائف الشاغرة.
وتاليا التفاصيل:
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