الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .



وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي .



ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).



كما ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



وشددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.