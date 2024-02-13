الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي .
ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
كما ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وشددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
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