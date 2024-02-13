الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويداهم السوق التجاري
التاريخ
2/13/2024 6:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السوق المركزي وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكر مراسل "وفا " ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية - مركز الخليل التجاري، وسيرت آلياتها في عدة شوارع، وعرقلت حركة تنقل الفلسطينيين .
MENAFN13022024000208011052ID1107845563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.