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الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويداهم السوق التجاري

2/13/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السوق المركزي وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.


وذكر مراسل "وفا " ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية - مركز الخليل التجاري، وسيرت آلياتها في عدة شوارع، وعرقلت حركة تنقل الفلسطينيين .


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