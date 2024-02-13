هالر يكتب فصلا جديدا في معجزات الحياة وكرة القدم

MENAFN - Amman Net) كتب سيباستيان هالر فصلا جديدا في معجزات كرة القدم والحياة معا، بعدما قهر مرض السرطان، الذي كاد أن ينهي رحلته مع الساحرة المستديرة، لكنه هزمه مثلما هزم نيجيريا أمس الأحد في نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، وقاد منتخب ساحل العاج للتتويج باللقب القارّي للمرة الثالثة في تاريخه.

قبل نحو عام، خاض المهاجم العاجي معركة مع سرطان الخصية أبعدته عن الملاعب لما يزيد عن 9 أشهر، وأفسدت فرحته بالانتقال من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

شُخّصت إصابة هالر بالسرطان في يوليو/تموز 2022، ومنذ تلك الفترة عاش اللاعب البالغ

29 عاما فترة صعبة جدا خضع فيها لعلاج كيميائي وأجرى عمليتين جراحيتين، وبعد جهد وإرادة كبيرين تغلب نهائيا على المرض في فبراير/شباط 2023، وعاد لممارسة كرة القدم على الرغم من بقائه نصف موسم دون التسجيل مع فريقه الألماني، باستثناء مسابقة الكأس أمام فريق هاو، ما جعله يعبّر عن ذلك قائلا "كان العام الماضي صعبا عليّ وعلى عائلتي".



من بداية بطئية إلى قمة العطاء

كانت بداية هالر بطيئة في المونديال الأفريقي إذ كان يسابق الزمن للتعافي من إصابة في الكاحل أبعدته عن الدور الأول بالكامل، ثم بدأ المشاركة تدريجيا في الأدوار الإقصائية بالنزول بديلا في مباراتي السنغال ومالي.

وفي لحظات الحسم استعاد المهاجم المتمرس مكانه في التشكيل الأساسي للفِيَلة، حيث سجل إحدى ركلات الترجيح الخامسة الناجحة لمنتخب بلاده ضد حامل اللقب السنغال في دور الـ16. وفي نصف النهائي ضد الكونغو الديموقراطية 1-صفر، والنهائي أمام نيجيريا انفجرت فنيات اللاعب وسجل هدفين حاسمين، يدلان عن ذكائه بالتمركز واقتناص الأهداف.



وبعد أن كان يواجه الموت في الفترة نفسها من العام الماضي استطاع هالر أن يرفع لقب كأس أفريقيا ليكتب معجزة أخرى، وقال في تصريح لشبكة (بي إن سبورتس) القطرية بعد المباراة "ما حدث يعدّ أمرا استثنائيا، وبذلنا جهدا كبيرا وتحلّينا بصبر كبير وتصببنا عرقا. الجميع تعب وسارت الأمور على أحسن ما يرام. إنها مكافأة العمل الجماعي والدؤوب والثقة بالنفس والعزيمة".

وأضاف هالر عن ذلك "من الجميل أن أحصل على مثل هذه المكافأة بعد كل ما عانيت منه، من المهم أن نؤمن بأنفسنا وهذا ما حدث".

وحقق منتخب ساحل العاج لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015. كما أصبحت ساحل العاج أول بلد مضيف يحقق اللقب على أرضه، منذ منتخب مصر في 2006.