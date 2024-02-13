الرئيس الكوبي يدين هجوم إسرائيل على رفح

MENAFN - Palestine News Network ) هافانا/PNN- أدان رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واصفا إياها بـ"الفظيعة".

وقال الرئيس كانيل عبر صفحته على منصة "اكس": "إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية، وهاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات ما يحدث في غزة".

وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا.