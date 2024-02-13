الشرطة: وفاة موقوف في مستشفى الخليل الحكومي
التاريخ
2/13/2024 6:10:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن موقوفا (50 عاما)، توفي داخل مستشفى الخليل الحكومي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن المتوفى كان موقوفا بموجب 3 مذكرات قضائية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالوفاة.
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