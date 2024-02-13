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الشرطة: وفاة موقوف في مستشفى الخليل الحكومي

2/13/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن موقوفا (50 عاما)، توفي داخل مستشفى الخليل الحكومي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن المتوفى كان موقوفا بموجب 3 مذكرات قضائية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالوفاة.

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