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أكثر من 7 آلاف حالة اعتقال بالضفة منذ ال7 اكتوبر الماضي

2/13/2024 6:10:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-ارتفعت حالات الاعتقال بعد عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 7000 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.


واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وأشقاء، وأسرى سابقون.


وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، سلفيت، والقدس.


وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك إن حملات الاعتقال عكست مستوى عال من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات الضرب المبرح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واستخدام الفلسطينيين كرهائن.


ويضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية.


وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.


يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

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