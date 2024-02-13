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إصابة مواطن بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

2/13/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب مواطن بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم جنين وحاصرت منزلا، قبل أن تقتحم قوات كبيرة أخرى من جيش الاحتلال المخيم.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم في المنطقة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

يتبع...

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