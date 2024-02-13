إصابة مواطن بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب مواطن بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم جنين وحاصرت منزلا، قبل أن تقتحم قوات كبيرة أخرى من جيش الاحتلال المخيم.
وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم في المنطقة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصاب.
يتبع...
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