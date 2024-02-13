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تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

2/13/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات مروحين، ورامية، وعيتا الشعب.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات
الضهيرة، والناقورة، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين، ووادي بيت ليف.

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