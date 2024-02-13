تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان
التاريخ
2/13/2024 6:10:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات مروحين، ورامية، وعيتا الشعب.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات
الضهيرة، والناقورة، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين، ووادي بيت ليف.
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