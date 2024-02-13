تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، انخفاض معدلات الفائدة عالميا بحلول منتصف العام الجاري، وذلك بعد موجة من صعودها بهدف حصار التضخم.



وقالت غورغييفا خلال حديثها لشبكة "CNN"، ضمن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: "بحلول منتصف العام الجاري سنشهد انخفاضاً في معدلات الفائدة على مستوى العالم"، مضيفة: "إذا بات هذا الهبوط المرن واقعيا، ستنخفض المعدلات وفق توقعاتنا".



وبينت: "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفا قليلا".

وحضت غورغييفا على العودة إلى البيانات والتصرف بناء عليها.