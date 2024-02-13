مصر منددة بتصريحات وزير المال الإسرائيلي: تحريضية وغير مسؤولة

نددت مصر الاثنين بما اعتبرته تصريحات "تحريضية" و"غير مسؤولة" أدلى بها وزير المال الاسرائيلي وحمّل فيها القاهرة "مسؤولية كبيرة" عن هجوم السابع من اكتوبر الذي شنته حماس داخل اسرائيل.

وخلال اجتماع الاثنين مع حزبه، أعلن الوزير بتسلئيل سموتريتش أن "المصريين يتحملون مسؤولية كبيرة بالنسبة الى (ما حصل في) السابع من أكتوبر"، بحسب ما نقلت إذاعة كان الاسرائيلية العامة.

وأكد سموتريتش أن "قسما كبيرا من اسلحة حماس يمر عبر مصر" التي تتقاسم حدودا مع قطاع غزة بطول 12 كلم.

ورد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على هذا الموقف، معتبرا أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المال الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وأضاف ابو زيد أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

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