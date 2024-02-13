مليون دولار وسيارة حديثة ونصب تذكاري للفائز بميدالية أولمبية للعراق

تعهد الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، بتقديم جائزة قيمة تتمثل بمليون دولار، وسيارة حديثة موديل 2024، وإقامة نصب تذكاري أمام مقر اللجنة، للرياضي الفائز للعراق بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وجاء تعهد الدكتور مفتن، في أعقاب تأهل نجم رفع الأثقال العراقي، علي عمار يسر، إلى أولمبياد باريس صيف العام 2024.

وحرص الدكتور مفتن، على استقبال الرباع علي عمار، في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة بغداد، متعهداً بتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي و«اللوجستي» للرباع علي عمار، باعتباره ثروة رياضية عراقية قيمة تستحق الدعم التام.

ويحتفظ العراق في سجله الأولمبي بميدالية برونزية وحيدة، أحرزها الرباع الراحل، عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما 1960.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز