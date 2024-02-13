مليون دولار وسيارة حديثة ونصب تذكاري للفائز بميدالية أولمبية للعراق

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعهد الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، بتقديم جائزة قيمة تتمثل بمليون دولار، وسيارة حديثة موديل 2024، وإقامة نصب تذكاري أمام مقر اللجنة، للرياضي الفائز للعراق بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وجاء تعهد الدكتور مفتن، في أعقاب تأهل نجم رفع الأثقال العراقي، علي عمار يسر، إلى أولمبياد باريس صيف العام 2024.
وحرص الدكتور مفتن، على استقبال الرباع علي عمار، في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة بغداد، متعهداً بتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي و«اللوجستي» للرباع علي عمار، باعتباره ثروة رياضية عراقية قيمة تستحق الدعم التام.
ويحتفظ العراق في سجله الأولمبي بميدالية برونزية وحيدة، أحرزها الرباع الراحل، عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما 1960.
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