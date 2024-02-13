رجبي الإمارات جاهز لـ «عربية الطائف»

تغادر دبي صباح غدًا بعثة منتخبي الإمارات للرجبي للرجال والسيدات للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي تنطلق في الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد غدٍ، بمشاركة 18 منتخباً منها 10 رجال و8 سيدات.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، أن دولة الإمارات كانت وراء نجاح «الرجبي العربي، وقال: «دخلنا في الأمتار الأخيرة للبطولة العربية التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، ويتم التنسيق مع الاتحاد السعودي للرجبي لوضع اللمسات الأخيرة، خاصة أن البطولة تم نقلها من الرياض إلى الطائف».

وأضاف: «البطولة تقام للمرة الأولى في السعودية، وستكون نسخة مميزة خاصة أن المنشآت على أعلى مستوى، وهناك تعاون مع اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للرجبي، برئاسة علي بن مصباح الدجاني، ونتوجه بالشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على تعاونهما لإنجاح العُرس العربي».

ومضى الظالعي: البطولة العربية عندما تقام في قارة آسيوية سيكون الإشراف من الاتحاد الآسيوي وهو ما يحدث عندما تقام في دولة إفريقية يكون الإشراف من جانب الاتحاد الإفريقي، وقال: «لدينا حكام عرب وفي البطولة الأخيرة كان لدينا 5 حكام من تونس وليبيا والأردن ومصر، وفتحنا الباب للاتحادات لترشيح حكامها بشرط أن يكون الحكم في المستوى الثاني، على أن نستكمل بالحكام الآسيويين، والبطولة معترف بها من الاتحاد الدولي، ويطبق فيها نظام الانضباط الدولي».

جمعية عمومية

وأشار الظالعي إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد ستعقد اجتماعها يوم غد على هامش البطولة، وأن هناك عدداً من الموضوعات على طاولة الاجتماع في مقدمتها تحديد مكان النسخة المقبلة من البطولة، وقال: «نتمنى أن تكون في ضيافة قارة إفريقيا حتى يكون هناك تبادل في إقامة البطولة بين القارتين، والمغرب طلب استضافة البطولة إلا أن المناقشات ستكون على طاولة الاجتماع بجانب الإعلان عن أول بطولة للأندية الأبطال فئة 15 لاعباً وهناك رغبة لإقامتها في مصر في نهاية أغسطس المقبل».

وأوضح الظالعي: «البطولة العربية شهدت تطوراً في أقل من 9 سنوات منذ أن توليت رئاسة الاتحاد في عام 2015، حيث تأسس الاتحاد العربي عام 2001 ولكن لم تكن هناك بطولات، وتم عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة وتمت تزكيتي لرئاسة الاتحاد، ونجحنا خلال السنوات الماضية في إحداث قفزة، وأقمنا أول بطولة عام 2016 بمنطقة الجونة في مصر وكان بها 4 منتخبات فقط، هي الإمارات ومصر والسعودية والمغرب للرجال، والفارق كبير بين البطولة الأولى والنسخة المقبلة التي تشهد مشاركة 18 منتخباً للرجال والسيدات، وهو رقم قياسي من المشاركة، كما أن الدول الأعضاء في بداية تولي المهمة كان عددها 4 فقط والآن 14 دولة في عضوية الاتحاد العربي، وهو ما يؤكد النجاح التنظيمي والفني والإداري لعمل مجلس الإدارة طوال هذه السنوات».

ونوه الظالعي إلى أن الاتحاد العربي لم يغفل الجانب التسويقي للبطولات وقال: «بالفعل نجحنا في تسويق البطولة العربية الماضية، التي أقيمت بمدينة العين، حيث كانت هناك شركة الأوراق المالية، ونسعى لجلب رعاة جدد في نسخة الطائف من أجل دعم موارد الاتحاد، والبطولات العربية الخطوة الأولى نحو التنافس القاري، والأهم أن نبدأ بالبطولات الخليجية ثم العربية والمشاركات القارية، وروزنامة الاتحاد الآسيوي ستبدأ في شهر أبريل المقبل

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