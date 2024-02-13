«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروعي قانون «تأجير العقارات» و «إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.

واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري "ايكرس 2024"، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزاره قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع خلاله 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202%.

واستمع المجلس إلى شرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان رضا العارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلاله والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة فيه.

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