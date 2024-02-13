انتقال مؤسس أمازون إلى ميامي يجنبه دفع ضرائب بـ 600 مليون دولار

مع بيع جيف بيزوس لأسهم في أمازون بقيمة 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، جاءت هذه الصفقة مع ميزة مهمة للغاية، وهي عدم وجود ضرائب!

إذ إنه وفي العام الماضي، أعلن بيزوس أنه سيغادر سياتل بعد ما يقرب من 30 عاماً من العيش هناك للانتقال إلى ميامي. وقال إنه اتخذ هذه الخطوة ليكون أقرب إلى والديه وأعمال شركته Blue Origin. ولكن توقيت هذا الانتقال أظهر سبباً آخر، وهو الضرائب.

في عام 2022، فرضت ولاية واشنطن ضريبة جديدة على أرباح رأس المال بنسبة 7% على مبيعات الأسهم أو السندات التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار، ولا تفرض ولاية واشنطن ضريبة على الدخل الشخصي، لذا فإن الضريبة الجديدة تمثل المرة الأولى التي يواجه فيها بيزوس ضرائب الولاية على مبيعات أسهمه.

وفي عام 2022، عندما دخلت الضريبة حيز التنفيذ، توقف بيزوس عن بيع الأسهم الذي كان قد بدأ فيه عام 1998، ولم يقم ببيع أي أسهم في أمازون خلال عامي 2022 أو 2023، ولكنه قدم 200 مليون دولار فقط من الأسهم كهدية في نهاية العام الماضي.

بعد انتقاله إلى ميامي، عوض بيزوس ما فاته خلال العامين. إذ إنه وفي الأسبوع الماضي، كشفت وثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بيزوس أطلق خطة مجدولة لبيع الأسهم، تقوم على التخلص من 50 مليون سهم قبل 31 يناير 2025. وبسعر اليوم، سيبلغ إجمالي ذلك أكثر من 8.7 مليارات دولار، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وولاية فلوريدا لا تفرض ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال. لذلك، ففي عملية البيع التي بلغت قيمتها 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفر بيزوس 140 مليون دولار من الضرائب كان سيدفعها لولاية واشنطن. ومن خلال بيع الـ 50 مليون سهم بالكامل خلال العام المقبل، سيوفر ما لا يقل عن 610 ملايين دولار، وهذا على افتراض سعر السهم الحالي، وبعبارة أخرى، فهو سيتجنب دفع مبلغ من الممكن أن يشتري له يختاً أسطورياً مثل الذي اشتراه منذ فترة.

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