تباطؤ نمو الأجور لأدنى مستوى منذ أكثر من عام في بريطانيا

أظهرت إحصاءات رسمية أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، في حين تراجعت الوظائف الشاغرة مجدداً.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن متوسط الأجور، باستثناء الحوافز، تراجع إلى 6.2% خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 6.7% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

وتعد هذه أبطأ نسبة نمو للأجور منذ الربع الممتد حتى أكتوبر 2022.

وتراجعت الوظائف الشاغرة للشهر الـ19 على التوالي، حيث انخفضت بواقع 26 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 932 ألفاً خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، فيما يعد انخفاضاً قياسياً، على الرغم من أنه التراجع الأصغر منذ عام ونصف.

وفي دلالة على أن سوق الوظائف بأكمله ما زال مرناً، تراجع معدل البطالة إلى 3.8% خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، مقارنة بـ 3.7% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، كما أنه يعد أدنى مستوى منذ نوفمبر حتى يناير 2023.

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