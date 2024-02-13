ميشلان تعتزم رفع أجور العمال في فرنسا 5% خلال العام الحالي

تتوقع شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان ارتفاع أجور عمالها مع تراجع أسعار الطاقة والخدمات اللوجيستية خلال العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق الجغرافية مثل جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيف شابو المدير المالي للشركة قوله في حوار عبر الهاتف إنه من المحتمل أن يعوض تراجع تكاليف النقل والطاقة تأثير الزيادة في الأجور خلال العام الحالي ككل.

وتعتزم ميشلان زيادة أجور عمالها في فرنسا بنسبة 5% خلال العام الحالي، في حين تتوقع تراجع أسعار الطاقة والنقل وبعض المواد الخام.

في الوقت نفسه، لا تتوقع الشركة تأثيرات سلبية كبيرة على أزمة الملاحة في البحر الأحمر واضطرار أغلب السفن القادمة من آسيا إلى أوروبا وبالعكس إلى الدوران حول أفريقيا مما يؤدي إلى زيادة زمن الرحلة بما يتراوح بين 10 و12 يوماً. وتقول الشركة إن تأثير هذه الأزمة لا يزيد على 4% من إجمالي إنتاجها أو استهلاكها من المواد الخام.

يذكر أن العديد من شركات الملاحة والنقل البحري العالمية توقفت عن استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب استهداف للسفن التجارية.

وقال المدير المالي إن أزمة النقل البحري الحالية تكاد لا تذكر مقارنة باضطراب سلاسل الإمداد الذي شهده العالم أواخر 2021 وأوائل 2022.

من ناحية أخرى أشار شابو إلى استعداد ميشلان لعقد صفقات اندماج واستحواذ سواء بهدف النمو في قطاع صناعة الإطارات أو التوسع في مجالات عمل أخرى.

ورداً على سؤال عن مدى استعداد الشركة للدخول في صفقات استحواذ تزيد قيمتها على مليار يورو، قال شابو «نستطيع دراسة أي شيء وفقاً لحجم الصفقة، والأمر يتوقف على الفرصة».

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